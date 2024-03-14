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دراما المتحدة

موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الخميس 14-3-2024

كتب:

عمرو الورواري
11:58 ص | الخميس 14 مارس 2024
أحد مساجد الإسماعيلية

أحد مساجد الإسماعيلية

كشفت هيئة المساحة المصرية من خلال إمساكية شهر رمضان عن موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الخميس 14-3-2024، والذي يأتي في تمام الساعة الخامسة و59 دقيقة. 

وبحسب إمساكية شهر رمضان يختلف موعد أذان المغرب في المحافظة عن اليوم الذي يسبقه، كما يختلف من منطقة إلى أخرى. 

موعد صلاة المغرب في الإسماعيلية اليوم

وتستمر حالة الطوارئ في محافظة الإسماعيلية على مدار شهر رمضان، فيما وجهت مديرية الاوقاف الفرق عمل المساجد والتأكد من فتحها أمام المواطنين في جميع الفروض الخمس.

ويؤدي المواطنون في محافظة الاسماعيلية صلاة المغرب اليوم الخميس 14-3-2024 في تمام الساعة السادسة و7 دقائق بعد سبع دقائق من آذان المغرب.

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بقلم عمرو الورواري