كشفت هيئة المساحة المصرية من خلال إمساكية شهر رمضان عن موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الخميس 14-3-2024، والذي يأتي في تمام الساعة الخامسة و59 دقيقة.

وبحسب إمساكية شهر رمضان يختلف موعد أذان المغرب في المحافظة عن اليوم الذي يسبقه، كما يختلف من منطقة إلى أخرى.

موعد صلاة المغرب في الإسماعيلية اليوم

وتستمر حالة الطوارئ في محافظة الإسماعيلية على مدار شهر رمضان، فيما وجهت مديرية الاوقاف الفرق عمل المساجد والتأكد من فتحها أمام المواطنين في جميع الفروض الخمس.

ويؤدي المواطنون في محافظة الاسماعيلية صلاة المغرب اليوم الخميس 14-3-2024 في تمام الساعة السادسة و7 دقائق بعد سبع دقائق من آذان المغرب.