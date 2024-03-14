مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الخميس 14-3-2024 ومواعيد السحور والإفطار

يحرص آلاف المسلمين على معرفة مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الخميس 14-3-2024 متضمنًا موعد أذان الفجر والمغرب، بالإضافة إلى ومواعيد السحور والإفطار بالتزامن مع انطلاق رابع أيام شهر الصيام، وذلك حرصًا منهم على أداء الصلوات الخمس في مواقيتها دون تأخير، فضلًا عن معرفة مواعيد السحور والإفطار، ووقت الإمساك، فضلًا عن موعد شروق الشمس في الفيوم اليوم.

وتنشر «الوطن» في السطور الآتية، كل ما تريد معرفته عن مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الخميس 14-3-2024 فضلًا عن مواعيد السحور والإفطار، وعدد ساعات الصيام رابع أيام الصوم، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان طوال شهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم

وتختلف مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الخميس الموافق رابع أيام الصيام، إذ يزداد عدد ساعات الصيام اليوم وموعد أذان المغرب، بينما يتقدم موعد أذان الفجر والسحور والإمساك والشروق، فيما يظل موعد أذان الظهر والعصر مثل الأمس دون تغيير.

مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الخميس 14-3-2024

وتأتي مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الخميس 14-3-2024 بحسب إمساكية رمضان 1445 كالآتي:

- موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الخميس 14-3-2024.. يرفع في تمام الساعة 4:41 فجرًا.

- موعد أذان الظهر في الفيوم اليوم الخميس 14-3-2024.. يرفع في تمام الساعة 12:06 ظهرًا.

- موعد أذان العصر في الفيوم اليوم الخميس 14-3-2024.. يرفع في تمام الساعة 3:31 عصرًا.

- موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الخميس 14-3-2024.. يرفع في تمام الساعة 6:05 مساءً.

- موعد أذان العشاء في الفيوم اليوم الخميس 14-3-2024.. يرفع في تمام الساعة 7:21 مساءً

- موعد صلاة التراويح في الفيوم اليوم الخميس 14-3-2024.. تنطلق عقب الانتهاء من صلاة العشاء مباشرة الساعة 7:31 تقريبًا.

عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم الخميس 14-3-2024

وفيما يخص عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم الخميس 14-3-2024 فإنّه يبلغ نحو 13:44 ساعة.

- موعد السحور في الفيوم اليوم الخميس.. يبدأ في تمام الساعة 2:21 بعد منتصف الليل.

- موعد الإمساك في الفيوم اليوم الخميس.. يأتي في تمام الساعة 4:21 فجرًا.

- موعد الإفطار في الفيوم اليوم الخميس.. يأتي في تمام الساعة 6:05 مساءً.

- موعد الشروق في الفيوم اليوم.. في تمام الساعة 6:07 صباحًا.