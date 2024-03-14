حددت هيئة العامة للمساحة المصرية، مواقيت الصلاة في قنا اليوم الخميس 14-3-2024 الموافق رابع أيام شهر رمضان المبارك 2024، لأداء الصلوات الخمس، وإقامة شعائر الشهر الكريم، في المساجد التابعة لمديرية الأوقاف في محافظة قنا، ومن بينها صلاة التراويح وباقي الشعائر.

مواقيت الصلاة في قنا اليوم الخميس

تقدم «الوطن» مواقيت الصلاة في قنا الخميس، الموافق 14-3-2024 بالتفصيل، وهي كالآتي

-موعد صلاة الفجر اليوم الخميس في محافظة قنا في تمام الساعة 4:36 صباحا.

-موعد صلاة الظهر اليوم الخميس في محافظة قنا في تمام الساعة 11:58.

-موعد صلاة العصر اليوم الخميس الموافق 14 مارس 2024 اليوم الرابع في شهر رمضان بقنا الساعة 3:23 مساءا.

-موعد صلاة المغرب اليوم الخميس بقنا في تمام الساعة 5:58 مساء.

-موعد صلاة العشاء في محافظة قنا اليوم الخميس في تمام الساعة 7:12 م، ويعقبها مباشرة صلاة التراويح، وهو رابع أيام شهر رمضان 2024.

عدد ساعات الصيام في رابع أيام رمضان 2024 قنا

حددت الهيئة العامة للمساحة المصرية في محافظة قنا، عدد ساعات الصيام في محافظة في رابع أيام شهر رمضان الكريم 2024 وهي 13 ساعة و41 دقيقة، والتوافق اليوم الخميس 14 مارس 2024.

صلاة التراويح في محافظة قنا

وقال الشيخ ماهر جبر، وكيل وزارة الأوقاف في محافظة قنا، في بيان صحفي ، أن جميع مساجد المتواجدة في القرى ومدن المحافظة التي تشرف عليها مديرية الأوقاف بمحافظة قنا ، استعدت لإقامة شعائر شهر رمضان الكريم في ثابث أيام شهر رمضان الكريم 2024.