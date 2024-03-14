مواقيت الصلاة في البحر الأحمر اليوم الخميس 14-3-2024
كتب:
شاذلى عبدالراضي
03:52 ص | الخميس 14 مارس 2024
مسجد الدهار الكبير بالغردقة
تتجه أنظار مواطني البحر الأحمر اليوم رابع أيام شهر رمضان، لمعرفة مواقيت الصلاة في مدن اليوم الخميس 14-3-2024، ومعرفة موعد أذان المغرب وعدد ساعات الصوم في رابع أيام الشهر رمضان المبارك.
مواقيت الصلاة في البحر الأحمر اليوم الخميس 14-3-2024
تقدم «الوطن»، خدمة معرفة مواقيت الصلاة في البحر الأحمر اليوم الخميس 14-3-2024 حسب غرفة عمليات البحر الأحمر عن إمساكية شهر رمضان الصادرة من هيئة المساحة المصرية ويزيد توقيت الصلاة كل يوم دقيقة في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء و يقل دقيقة في صلاة الفجر.
مواقيت الصلاة في البحر الأحمر اليوم الخميس 14-3-2024
أفاد بيان غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر، أن مواقيت الصلاة في البحر الأحمر الخميس 14-3-2024 تكون كالآتي:.
موعد أذان الفجر في البحر الأحمر اليوم 14-3-2024 الساعة4:31 صباحا
موعد أذان الظهر في البحر الأحمر اليوم 14-3-2024 الساعة 11:56
موعد أذان العصر في البحر الأحمر اليوم 14-3-2024 الساعة 3:19 مساء
موعد أذان المغرب في البحر الأحمر اليوم 14-3-2024 الساعة 5:53 مساء
موعد أذان العشاء في البحر الأحمر اليوم 14-3-2024 يحين في الساعة 7:08
عدد ساعات الصيام في البحر الأحمر اليوم 14-3-2024
أفاد مركز غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر أن عدد ساعات الصيام اليوم الخميس 14-3-2024 يبلغ 13:42، ويزيد كل يوم دقيقة حسب غرفة عمليات البحر الأحمر لإمساكية شهر رمضان 2024 الصادرة من هيئة المساحة المصرية