تتجه أنظار مواطني البحر الأحمر اليوم رابع أيام شهر رمضان، لمعرفة مواقيت الصلاة في مدن اليوم الخميس 14-3-2024، ومعرفة موعد أذان المغرب وعدد ساعات الصوم في رابع أيام الشهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة في البحر الأحمر اليوم الخميس 14-3-2024

تقدم «الوطن»، خدمة معرفة مواقيت الصلاة في البحر الأحمر اليوم الخميس 14-3-2024 حسب غرفة عمليات البحر الأحمر عن إمساكية شهر رمضان الصادرة من هيئة المساحة المصرية ويزيد توقيت الصلاة كل يوم دقيقة في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء و يقل دقيقة في صلاة الفجر.

مواقيت الصلاة في البحر الأحمر اليوم الخميس 14-3-2024

أفاد بيان غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر، أن مواقيت الصلاة في البحر الأحمر الخميس 14-3-2024 تكون كالآتي:.

موعد أذان الفجر في البحر الأحمر اليوم 14-3-2024 الساعة4:31 صباحا

موعد أذان الظهر في البحر الأحمر اليوم 14-3-2024 الساعة 11:56

موعد أذان العصر في البحر الأحمر اليوم 14-3-2024 الساعة 3:19 مساء

موعد أذان المغرب في البحر الأحمر اليوم 14-3-2024 الساعة 5:53 مساء

موعد أذان العشاء في البحر الأحمر اليوم 14-3-2024 يحين في الساعة 7:08

عدد ساعات الصيام في البحر الأحمر اليوم 14-3-2024

أفاد مركز غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر أن عدد ساعات الصيام اليوم الخميس 14-3-2024 يبلغ 13:42، ويزيد كل يوم دقيقة حسب غرفة عمليات البحر الأحمر لإمساكية شهر رمضان 2024‪ الصادرة من هيئة المساحة المصرية