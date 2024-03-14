كيف اختفت الماريجوانا من قسم شرطة أمريكي؟.. اتهامات للفئران وتحذيرات من أمراض

أعلنت الشرطة في مدينة نيو أورليانز الأمريكية أن الفئران أكلت مخدرات الماريجوانا في القسم، والتي جرى إحرازها من المتهمين، إذ ذكرت مسؤولة الشرطة إن الفئران أصبحت في حالة غريبة، بعد اختفاء المخدرات المصادرة من غرفة الأدلة في مقر قسم الشرطة الموبوء بالقوارض، مناشدة بضرورة الانتقال إلى مقر جديد، بحسب موقع «فوكس نيوز».

عدم النظافة أمر مضر بالجميع

وأوضحت آن كيركباتريك، المشرف على قسم شرطة المدينة، إن عدم النظافة هو أمر خارج المخططات، فالإصابة بالقوارض لا ينبغي أن يضطر الناس إلى القدوم ورؤية فضلات القوارض على مكاتبهم.

وتابعت: «الضباط ليس لديهم مكان لاستخدام الحمام، وغير مقبول أن تنقطع السباكة بالكامل في القسم، وعندما نقول إننا نقدر موظفينا، لا يمكنك قول ذلك وفي الوقت نفسه تسمح للناس بالعمل في ظروف غير مقبولة».

دراسة تأجير مكان جديد

وفي الوقت الذي ذكرت وسائل إعلام محلية أن مجلس المدينة أعطى الضوء الأخضر لانتقال المقر إلى مكان جديد وسط المدينة، يدرس اقتراحا بإنفاق نحو 7 ملايين دولار على عقد إيجار مدته 10 سنوات، وقالت الشرطة إن المقر الحالي المبني في عام 1968 يحتوي على مرافق دون المستوى المطلوب ولا يوجد به مكيفات والمصاعد معطلة.