موعد عرض الحلقة 4 من مسلسل سر إلهي.. هل تقبل «نصرة» عرض «شاهيناز»؟

مفاجأة صادمة تنتظر روجينا التي تجسد دور «نصرة» في مسلسل سر إلهي، بعد أن شهد زوجها وأخوتها ضدها زور في قضية قتل هارون مقابل الحصول على مليوني جنيه لكل منهم، ما تسبب في ثبوت الأدلة ضدها لتصبح هي الجاني في قضية كانت مجرد شاهدا بها، ما يجعل متابعو المسلسل يهتمون بمعرفة موعد عرض الحلقة 4 مسلسل سر إلهي.

موعد عرض الحلقة 4 مسلسل سر إلهي

وفي الحلقة الماضية من مسلسل سر إلهي حرصت شاهيناز التي تجسد دورها الفنانة مي سليم، والتي كانت السبب في دخول «نصرة» إلى السجن بدلا من شقيقها الذي قتل والده في دار المسنين بعد مشادة بينهما على الميراث، على تقديم عرض لـ«نصرة» بضمان خروجها من السجن مقابل أن تخبرها عن مكان أموال هارون والدها، ولكنها ترفض ذلك، وهذا ما ننتظره في الحلقة الرابعة اليوم الخميس الموافق 14 مارس لمعرفته.

وعن موعد عرض الحلقة 4 من مسلسل سر إلهي، يأتي موعد العرض الأول من الحلقة 4 من مسلسل سر إلهي ليكون على قناة cbc في تمام الساعة 12 صباحا، ويمكن لراغبي مشاهدتها دون إعلانات مشاهدة الحلقة على تطبيق watch it.