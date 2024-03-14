تراجع أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الخميس 14-3-2024

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 14-3-2024 استقرارا في الأسعار عقب تراجعها الكبير أمس، حيث انخفض سعر الذهب عيار 21 بشكل كبير جدا بقيمة 125 جنيها خلال تعاملات أمس داخل محلات الصاغة، في إطار سلسلة الانخفاضات التي شهدها الذهب أمس.

أسعار الذهب اليوم في مصر

تستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، أسعار الذهب اليوم الخميس 14-3-2024 في مصر، حسب آخر تحديث كشفته بورصة الذهب في «جولد بيليون» وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في آخر تحديث 3423 جنيها، الذي كان مسجلا 3440 جنيها خلال التعاملات المسائية، لا تشمل سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في آخر تحديث 2995 جنيها، الذي كان مسجلا 3120 جنيهات خلال المعاملات الصباحية أمس، دون إضافة قيمة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 في آخر تحديث 2567 جنيها، لا تشمل سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في آخر تحديث 23 ألفا و960 جنيها، مستقرا عند آخر سعر له أمس خلال التعاملات المسائية دون مصنعية أو ضريبة.