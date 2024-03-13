كل ما تريد معرفته عن صناديق الاستثمار في الذهب

قالت مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث وتقارير الذهب، إنه خلال الفترة الماضية زاد الحديث عن مصطلح لم يكون معروفا لدى البعض وهو «صناديق الاستثمار في الذهب».

وأوضحت أن صناديق الاستثمار في الذهب يتم تداولها في البورصة، وتمكن الأشخاص من الاستثمار في الذهب دون الحاجة إلى الشراء المباشر لمعدن الذهب نفسه وتخزينه وإعادة بيعه.

صناديق الاستثمار في الذهب تتبع أسعار المعدن الأصفر

وأضافت في تقرير لها، أن معظم صناديق استثمار الذهب تتبع أسعار الذهب مباشرة، بينما يستثمر البعض الآخر في شركات عاملة بصناعة تعدين الذهب.

شراء وتخزين السبائك من قبل الصندوق

وأشارت إلى أن صندوق الاستثمار في الذهب (ETF) يتكون من أصل واحد فقط وهو الذهب، ويكون بعضها مدعوم بالذهب المادي إذ تقوم الشركة المصدرة للصندوق بشراء وتخزين السبائك الذهبية بنفسها، ويشتري المستثمرون في صندوق الذهب أسهم الصندوق التي ترتفع قيمتها وتنخفض مع سعر الذهب الأساسي.

ويتيح صندوق الاستثمار المدعوم بالذهب للمستثمر فرصة التعرف على أداء الذهب أو تحركاته السعرية دون الامتلاك الفعلي للمعدن النفيس، أي التداول على الذهب بشكل إلكتروني.

وتعد صناديق الاستثمار في الذهب خيارا مناسب للاستثمار خاصة إن كان شراء الذهب الفعلي غير مناسب للبعض، أو إذا كانت هناك رغبة في تنويع المحفظة الاستثمارية لما يمتاز به الذهب من كونه ملاذ آمن ومخزن للقيمة.