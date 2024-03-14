مسلسل بابا جه الحلقة 4.. «هشام» في ورطة بسبب «طلبات الأبوة»

تتوالى الأحداث في مسلسل بابا جه، حيث يقع الفنان أكرم حسني الذي يجسد شخصية «هشام» في العديد من المشكلات والأزمات بسبب سوء التصرف والإهمال، فبعد أن أحرجته ابنته جودي أمام زملائها في المدرسة، فكر أن يجد لنفسه وظيفة أخرى بعد حادث سيارته التي كانت مصدر رزقه الوحيد.

اتجه هشام لتأجير نفسه عبر إحدى المواقع الإلكترونية كأب لبعض الأولاد عبر «بابا جه»، ونجحت بالفعل تجربته الأولى وحصل على مقابل مادي نظير جعل نفسه «أب بالإيجار» لطفل يدعى زياد لمدة يوم، لكنه يضع نفسه في مأزق بعد موافقته على طلب الطفل «عمر عبدالجواد» المتهم باختراق موقع تسوق إلكتروني.

موعد عرض مسلسل بابا جه

ويعرض مسلسل بابا جه حصريًا على قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، فيما يعرض على منصة watch it بالتزامن مع العرض على dmc الساعة 7.45 مساء.