مسلسل بابا جه الحلقة 4.. هل يحل أكرم حسني الورطة المتسبب فيها «عمر»؟

حقق مسسل بابا جه بطولة الفنان أكرم حسني نجاحًا جماهيريًا كبيرًا منذ عرض أولى حلقاته، والتي شهدت أحداثا جذبت الجمهور وأثارت تساؤلاتهم عما سيحدث في الحلقة الرابعة من تطورات، وكيف سيواجه «هشام» الأزمات التي وقع فيها.

مسلسل بابا جه الحلقة 4

وقبل عرض الحلقة 4 من مسلسل بابا جه، شهد الحلقة السابقة أحداثا كوميدية ووقع «هشام» أكرم حسني، في ورطة مع ضابط المباحث، بسبب «عمر» الذي استأجره للقيام بدور الأب، بعدما سرق أحد مواقع التجارة الإلكترنية، ليبقى السؤال: هل سيحل هشام هذه الورطة؟

موعد عرض مسلسل بابا جه

يُعرض مسلسل بابا جه الحلقة 3، يُعرض مسلسل بابا جه على قناة DMC يوميا الساعة الثامنة إلا ربع، فيما يُعاد عرض الحلقات في التاسعة إلا ربع صباحا والثانية إلا ربع مساء، كما تُعرض الحلقات على منصة Watch it.

والمسلسل بطولة الفنان أكرم حسني، ومعه الفنانة نسرين أمين، محمود البزاوي، مصطفى غريب، والفنانة التونسية فريال يوسف، وإخراج خالد مرعي، وتأليف وائل حمدي.

قصة مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من المسلسلات الكوميدية القصيرة، ويتكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه حول أب كان يعمل في أحد الفنادق العالمية، كمدير تنفيذي، لكن مع جائحة كورونا استغنى الفندق عنه، ليصبح عاطلًا عن العمل.