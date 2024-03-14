لماذا وسع حسن الصباح حركة الحشاشين؟.. البداية باغتيال المعارضين له

عدد من الأحداث التاريخية المهمة شهدتها الحلقة 3 من مسلسل الحشاشين، إذ بدأت الأحداث بمقتل الأمير نزار ولي عهد الدولة الفاطمية بعد وفاة والده الخليفة المستنصر بالله، وذلك بتخطيط من الوزير بدر الدين الجمالي، بهدف تثبيت ابن الخليفة الأصغر وزوج ابنته المستعلي بالله، ووجد حسن الصباح أن موت نزار هي الفرصة المثالية التي يستطيع من خلالها جمع اتباع لحركته، إلا أن بدر الدين الجمالي أدرك خطورة الصباح، وطلب خروجه من مصر إلى المغرب.

سبب ازدياد نشاط حركة الحشاشين

وفي ضوء تصاعد الأحداث، كشف كتاب حركة الحشاشين، تاريخ وعقائد أخطر فرقة سرية في العالم الإسلامي، لمحمد عثمان الخشت، السبب الحقيقي وراء ازدياد نشاط حركة حسن الصباح وهو انشغال بركياروق منذ توليه السلطنة بعد وفاة والده السلطان ملكشاه بالخلاف الواقع بينه وبين أخوته، لا سيما أن بركياروق سمح للحركة بممارسة نشاطها من خلال قيامها باغتيال كبار الشخصيات المنتمية للجبهة المعارضة له، وتضم قائمة الاغتيالات التي قاموا بها في ذلك الوقت سرمز وأرغش وكمش النظاميين وغيرهم.

وبعد انتصار بركياروق على أخيه محمد سنة 493 هجريًا / 1100 ميلاديًا وقتل وزيره مؤيد الملك، زاد نشاط الحركة ونجح أعضاءها في ضم عدد كبير من الجنود إلى مذهبهم فزادوا قوة إلى قوتهم وامتلأوا ثقة بأنفسهم وكانوا يهددون مخالفيهم بالاغتيال فكان يخشاهم الناس خشية عظيمة، حتى بلغ الأمر إلى ارتداء الجماهير والأمراء للدروع تحت ملابسهم خوفًا من الهجمات الدموية لطائفة الحشاشين.

تكوين الطائفة الفدائية

وينتظر الجمهور مواعيد عرض الحلقة 4، التي تتناول رحلة حسن الصباح في تكوين الطائفة الفدائية الذين ينفذون عمليات الاغتيالات بحيل التقوى والزهد لخدمة أغراضهم السياسية.

وتبدأ مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 4، في تمام الساعة الـ 9:15 مساء اليوم، وبعدها بساعتين على قناة DMC دراما أي في تمام الساعة الـ 11 مساء، ويعاد المسلسل على القناة الأولى في الـ 1:45 صباحا والـ 4:15 مساء.