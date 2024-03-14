موعد عرض الحلقة 4 من مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز

أحداث شيقة عرضتها الحلقة الـ3 من مسلسل الحشاشين، دعت الجمهور إلى انتظار موعد الحلقة 4، لمعرفة مصير رحلة حسن الصباح، والذي يجسد دوره الفنان كريم عبد العزيز، بعد خروجه من مصر متجها إلى عكا، وإطلاق الدعوة النزارية التي يسعى من خلالها إلى جمع أكبر عدد من الأتباع حتى يستطيع الوصول إلى أحلامه في تكوين جماعة كبيرة يستخدمها في تحقيق أهدافه السياسية.

يظل موعد عرض الحلقة 4 مسلسل الحشاشين ثابت على منصة واتش آت الإلكترونية، والتي تطرح الحلقة على منصتها في تمام الساعة الـ7:30 مساء قبل موعد عرضها التلفزيوني الحصري على شبكة قنوات DMC.

موعد عرض الحلقة 4 مسلسل الحشاشين

وحددت شبكة قنوات DMC موعد عرض الحلقة 4 مسلسل الحشاشين، ليبدأ في تمام الساعة التاسعة والربع من مساء الغد، وتعرض الحلقة على قناة DMC دراما في تمام الـ11 مساء، وتعاد الحلقة في 4 مواعيد على مدار اليوم اليوم التالي، تبدأ بـ 1:45 صباحا و4:15 مساء على DMCـ و6:30 صباحا و1:30 ظهرا على DMC دراما.

قبل عرض الحلقة 4 مسلسل الحشاشين.. أحداث الحلقة السابقة

وشهدت أحداث الحلقة الماضية من مسلسل الحشاشين مجموعة كبيرة من الأحداث ما بين الدولة السلجوقة والدولة الفاطمية في مصر، والتي شهدت موت الخليفة المستنصر بالله ومقتل ولي عهد الأمير نزار بتدبير من الوزير وقائد الجيوش بدر الدين الجمالي، الذي رجح وصول ابن الخليفة الأصغر وزوج ابنه المستعلي بالله الحكم، وأدرك بدر الدين خطورة وجود حسن الصباح في مصر فطرده خارجها في مركب متجه إلى المغرب.