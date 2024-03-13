لماذا يستخدم مسلسل الحشاشين اللهجة العامية بدلا من الفصحى؟.. سؤال يتردد مؤخرًا بشكل كبير، اعتقادًا من البعض أن كونه مسلسلا تاريخيا، فلا بد من تقديمه باللغة العربية الفصحى، ويرد على ذلك الناقد الفني طارق الشناوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

ذكر الناقد الفني طارق الشناوي أنه يعرض حاليًا بدايات مسلسل الحشاشين، وأن من المؤكد أن الترقب الكبير كان متوقعا لاسم النجم كريم عبدالعزيز والكاتب عبدالرحيم كمال والمخرج بيتر ميمي وأبطال العمل الفني.

لماذا يستخدم مسلسل الحشاشين اللهجة العامية؟

ووصف الشناوي المخرج بيتر ميمي بأنه يمتلك «عين حلوة جاذبة» أي أنه تجعله كمشاهد لديه تطلع لاستكمال الحلقات، مشيرًا إلى أنه يمكن السؤال الذي تم طرحه بقوة باستخدام اللهجة العامية أو اللهجة المصرية تحديدًا: «طبعا إحنا بنضع أحيانا قواعد بنتوارثها وهي ليست صحيحة بمعنى جرى العرف أن الأعمال التاريخية والدينية تقدم باللغة العربية، ولنا أسوة مع بداية التليفزيون سنة ستين وقبل كده في الإذاعة».

وتابع أن على سبيل المثال دائما كانت ألف ليلة وليلة تقدم باللغة الفصحى في حين أن الأعمال الكوميدية باللهجة العامية: «فإحنا توارثنا ده، لكن هل ده هو القاعدة؟ هل هذه هي الحقيقة المطلقة؟ الحقيقة لأ، بدليل أن عندك فيلم نابليون طبعا نابليون فرنسي والأحداث جزء كبير منها في فرنسا وأغلب الشخصيات فرنسية لكن ريدلي سكوت خلى اللغة إيه؟ إنجليزية».

واستكمل الناقد الفني حديثه: «محدش تساءل ليه اللغة إنجليزية، أو اعتبر أن دي نقيصة، لأنه اللغة اللي انت بتستخدمها في العمل الفني هي اللي انت بتفترضها لغة افتراضية وبتعمل تعاقد مع المتلقي هنتكلم باللغة دي، أنا بتكلم هنا على لغة حتى مش مجرد فصحى وعامية لأ لغة مطلقة زي نابليون».

الشناوي: البعض بيحكموا على العمل بمقاييس يعتبروها قاعدة

ونوه بأن الشخصيات لم تتحدث كشخصيات فرنسية، رغم أن المنطق يقول إنها تتحدث بالفرنسية، وهكذا فبالتالي البعض يحكمون على العمل الفني بمقاييس يعتبرونها قواعد في حين أنها ليست قواعد: «احنا اللي خليناها قاعدة».

وقال الشناوي إن مسلسل الحشاشين ينضج شيئا فشيئا، وأن البداية كانت جيدة بأداء مغاير لرباعيات الخيام المترجمة من أحمد رامي، ولكن أمين بوحافة عملها بحالة وإيقاع مختلف وموسيقى تصويرية وصفها بـ«الهائلة» وكذلك التصوير والديكور.