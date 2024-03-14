موعد عرض الحلقة 4 من مسلسل لحظة غضب على منصة Watch it اليوم

مسلسل لحظة غضب يشهد كثير من المشاهد المثيرة، بعدما عاشت صبا مبارك التي تجسد دور يمنى لحظات توتر وقلق وتبدأ البحث عن أحد الأصدقاء لمساعدتها في إخفاء جريمتها وهي قتل زوجها محمد فراج في الحلقة الماضية، ليتنظر متابعو المسلسل ما يحدث في الحلقة 4، وتيسيرًا على جهور المسلسل، ترصد «الوطن» موعد عرض الحلقة 4 مسلسل لحظة غضب على منصة Watch it اليوم.

مسلسل لحظة غضب على منصة Watch it

وشهدت الحلقة الماضية من مسلسل لحظة غضب على منصة Watch it، قرار محمد شاهين بإبلاغ قسم الشرطة عن اختفاء شقيقه، فيذهب إلى يمنى ليصطحبها إلى القسم لتحرير محضر تغيب، ويتحركان بالسيارة التي بها جثة شريف، وخلال طريقهما إلى القسم يتم توقيفهما في أحد لجان التفتيش ويطلب منهما الضابط تفتيش السيارة لكنه يتراجع.

موعد عرض الحلقة 4 مسلسل لحظة غضب على منصة Watch it

موعد عرض الحلقة 4 مسلسل لحظة غضب على منصة Watch it، يوميا في تمام الساعة 11 مساء.

موعد عرض مسلسل لحظة غضب

فى إطار تشويقي اجتماعي تدور قصة مسلسل لحظة غضب عن اختفاء البطل «شريف»، وتتابع الأحداث من أجل البحث عنه من خلال الدجل لحين اكتشاف اللغز.

أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب من بطولة الفنانة صبا مبارك، محمد شاهين، محمد فراج، علي قاسم، ناردين فرج، سارة عبدالرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار.