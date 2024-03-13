ملخص مسلسل لحظة غضب الحلقة 3 محمد شاهين يحرر محضرًا لتغيب «فراج»

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل لحظة غضب بطولة صبا مبارك على منصة watch it أحداثًا مشوقة، لذا تستعرض «الوطن» في السطور التالية ملخص مسلسل لحظة غضب الحلقة 3 بعد دخول محمد شاهين في قسم الشرطة ليحرر محضرًا لتغيب «محمد فراج».

ملخص مسلسل لحظة غضب الحلقة 3.. محمد شاهين في قسم الشرطة

كان أبرز حدث في مسلسل لحظة غضب الحلقة 3 دخول محمد شاهين في قسم الشرطة، حدوث جريمة قتل، أقدمت عليها يمنى «صبا مبارك» بإخفاء جثة زوجها شريف «محمد فراج» ووضعها في شنطة السيارة للتخلص منها في عيد ميلادها، ليحاول صديق شريف «محمد شاهين» معرفة سبب تغيب صديقه، فيذهب إلى يمنى ليصطحبها إلى القسم لتحرير محضر تغيب، ويتحركان بالسيارة التي بها جثة شريف، وخلال طريقهما إلى القسم يتم توقيفهما في أحد لجان التفتيش ويطلب منها الضابط تفتيش السيارة ولكن يتراجع الضابط عن تفتيش السيارة.

محضر اختفاء

وفي مشهد آخر في مسلسل لحظة غضب الحلقة 3 عقب دخول محمد شاهين لقسم الشرطة، تصل يمنى مع صديق زوجها لتحرير محضر اختفاء زوجها بينما السيارة التي بها الجثة خارج القسم، وتختتم أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل لحظة غضب.

موعد عرض مسلسل لحظة غضب

فى إطار تشويقي اجتماعي تدور قصة مسلسل لحظة غضب عن اختفاء البطل «شريف»، وتتابع الأحداث من أجل البحث عنه من خلال الدجل لحين اكتشاف اللغز.

مسلسل لحظة غضب من بطولة الفنانة صبا مبارك، محمد شاهين، محمد فراج، علي قاسم، ناردين فرج، سارة عبدالرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار.