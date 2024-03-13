كيف تتحكمين في أعصابك عند النقاش الحاد مع زوجك؟.. لتجنب مصير بطلة مسلسل لحظة غضب

يلقي مسلسل لحظة غضب الضوء على معاناة يمنى «صبا مبارك» التي طلبت الطلاق من زوجها شريف «محمد فراج»، بسبب سوء معاملته لها، والصدمة أنه وافق بشرط أن تخلع الذهب الذي ترتديه، ولكنها تفوق من النوم، وتكتشف أنها كانت تحلم، وإلى جوارها زوجها الذي يقول لها: «كابوس مرة أخرى».

وفي مشهد آخر تظهر يمنى أمام المرآة وهي تضع أحمر الشفاة وترتدي فستانًا لونه أحمر، ولكن كان رأي زوجها صعبًا، إذ يضحك عليها ويسخر من منظرها ويخرج للمطبخ، لنرى يمنى وهي تخرج مسرعة، وهي تقول له «إيه اللي مش عاجبك الفستان حلو ولا لا»، وعندما يسخر منها تمسك «النشابة»، وتضربه على رأسه، ويقع على الأرض وتسيل منه الدماء.

كيف تسيطرين على أعصابك عند النقاش الحاد مع الزوج؟

وتدور الأحداث التالية من مسلسل لحظة غضب حول لحظات التوتر التي عاشتها صبا مبارك، خلال محاولتها لإخفاء آثار الدماء الناتجة عن جثة محمد فراج التي أخفتها دخل خزانة المطبخ، قبل أن يصل أهلها للاحتفال بعيد ميلادها، وينتج لنا من كل تلك المشاكل أنها بسبب غضب «يمنى» من تصرفات زوجها معها، لذلك خلال السطور التالية توضح الوطن استراتجيات تفيدك للتعامل مع الزوج خلال النقاشات الحادة، كما فسرت مع داليا كمال استشاري العلاقات الأسرية.

- إذا حاول زوجك استدراجك لجدال، لا تنساقي ورارة في الغضب، وتجنبي الانغماس في تلبية ؤغباته في الزعيق، مهما حاول استفزازك أو إفقاد الثقة في نفسك، وتشويش مهامك.

ابتعدي عنه

- بعد إنتهاء المشادة الكلامية، أنسي الحديث الذي دار بينكم ولا تحاولي الجدال مرة أخرى في نفس الموضوع حتي لا تتحول المشادة لحظات غضب.

- تقول استشاري العلاقات الأسرية أن يجب عليكِ فهم غضبك وأنه هناك أسباب معينة وراء تصاعد المشادة الكلامية، وأنكِ قد تشعري بالقلق لأنك غير قادرة تغير الزوج أو حتي العيش على وتيرة هادئه.

- وحال كانت الخلافات صعبة ولا يمكن تفاديها، يمكنك التحدث إلي الزوج في وقتك أخر، بمجرد أن تقضي وقتك وتهدأي، وفي كل الأحوال حاولي أن تركزي على أنكِ تريدي أن تحلي المشكلة وليست الفوز في معركة ما.