ملخص الحلقة الرابعة من مسلسل لحظة غضب.. اكتشاف كذب صبا مبارك

عرضت منذ قليل الحلقة الرابعة من مسلسل لحظة غضب بطولة صبا مبارك، على منصة watch it أحد أعمالها الأصلية، شهدت الحلقة أحداث مشوقة.

ملخص الحلقة الرابعة من مسلسل لحظة غضب

بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل لحظة غضب بزيارة صبا مبارك يمنى منزل محمد شاهين بهدف العثور علي بليزر محمد شاهين مصطفي الذي عليه بعض دماء محمد فراج ولكنها فشلت في العثور عليه.

ذهب مصطفي إلى قسم الشرطة بعد ثلاث أيام من إختفاء محمد فراج شريف ليتابع البلاغ ولكن الظابط لم يخبره بمعلومات جديدة اخبره أنه بحث في كل المستشفيات والأقسام ولكن لم يتم العثور على أي معلومات عنه.

وذهب مصطفى إلى أخته سارة ليكلم أحد أصدقائها الذين يعملون في خدمة العملاء ليحصل على أخر سجل لمحمد فراج ليعرف من الذي تحدث معه قبل عيد ميلاد يمنى ولكن عندما اجتمع مع سامع وهو زميل سارة أخته الذي يعمل في خدمة العملاء والذي ساعده في العثور على أخر سجل مكالمات ليتفاجأ مصطفى أنه لم يستقبل أي مكالمة قبل عبد ميلاد يمنى ليدرك أن صبا مبارك كانت تكذب عليه ويبدأ في الشك بها، ولكن الذي يعمل في خدمة العملاء أخبره بأن يوجد رقم يتصل على محمد فراج وتستمر مكالماته معاها لمدة ساعتين وأكثر ليتفاجأ مصطفى ويتصل على الرقم فترد عليه بنت وعندما يخبرها أنه أخ محمد فراج شريف تصمت وتغلق الخط.

في النهاية ذهبت صبا مبارك مع أحد أصدقائها لتساعدها في العثور على بليزر مصطفى ف تراقب صبا مبارك المنزل من الخارج و صديقتها تدخل وتبحث ولكن مصطفي يدخل ف ذلك الوقت وتنتهي الحلقة.

موعد عرض مسلسل لحظة غضب

يعرض مسلسل لحظة غضب على منصة watch it يوميا في تمام الساعة 11 مساء.