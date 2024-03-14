مسلسل لحظة غضب الحلقة 4.. صبا مبارك تخفي آثار جريمتها

في الحلقة الرابعة من مسلسل لحظة غضب تعيش صبا مبارك، التي تجسد دور يمنى لحظات توتر وقلق وتبدأ البحث عن أحد الأصدقاء لمساعدتها في إخفاء جريمتها وهي قتل زوجها محمد فراج.

أحداث مسلسل لحظة غضب الحلقة الثالثة

ذهب محمد شاهين مصطفى إلى أخته سارة ليكلم أحد أصدقائها الذين يعملون في خدمة العملاء ليحصل على آخر سجل لمحمد فراج ليعرف من الذي تحدث معه قبل عيد ميلاد يمنى، ولكن عندما اجتمع مع سامع وهو زميل سارة أخته الذي يعمل في خدمة العملاء والذي ساعده في العثور على أخر سجل مكالمات ليتفاجأ مصطفى أنه لم يستقبل أي مكالمة قبل عبد ميلاد يمنى ليدرك أن صبا مبارك كانت تكذب عليه ويبدأ في الشك بها لتكون بداية الشك في يمنى.

وتنتهي الحلقة بمشهد يحبس الأنفاس عندما ذهبت صبا مبارك مع صديقتها التي تساعدها في العثور على بليزر مصطفى، فتراقب صبا مبارك المنزل من الخارج و صديقتها تدخل وتبحث ولكن مصطفي يدخل البيت في ذلك الوقت لتنتهي الحلقة على هذا المشهد المشوق.

موعد عرض مسلسل لحظة غضب

يعرض مسلسل لحظة غضب على منصة watch it يوميا في تمام الساعة 11 مساء.

يشارك في بطولة مسلسل لحظة غضب بجانب صبا مبارك، مجموعة من النجوم، من بينهم محمد شاهين، علي قاسم، ناردين فرج، وسارة عبد الرحمن.