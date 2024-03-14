مسلسل عتبات البهجة الحلقة 4.. ورطة جديدة للفنان يحيى الفخراني

شهدت الحلقة 4 من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني والذي يجسد دور بهجت، تورطه في قضية جديدة، عقب خروجه مباشرة من السجن، بسبب اتهامه ببيع خطوط هواتف محمولة دون بيانات، أحد هذه الخطوط استخدم في جريمة قتل، ولكن بمساعدة أحد أصدقائه استطاع الخروج من هذه الأزمة.

قضية تهرب ضريبي للفنان يحيى الفخراني

ففي أثناء وجود بهجت في المنزل تفاجأ بمحضر جديد واتهام جديد يلاحقه وطلبه في القسم في قضية تهرب ضريبي، ودخل بهجت في حالة صدمة وذهول وانتهت أحداث الحلقة على ذلك.

حلقات مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة DMC

وتُعرض حلقات مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة DMC في تمام الساعة 6:15 حصريًا على شاشة dmc بالتزامن مع عرضه على منصة watch it، وتدور مسلسل عتبات البهجة حول بهجت الأنصاري (يحيى الفخراني) وكيل وزارة الصناعة المتقاعد الذي تفرغ للحياة مع أحفاده بعد وفاة زوجته.

«بهجت» يصبح إنفلونسر ومقدم محتوى شهير

ويتورط «بهجت» في العديد من المواقف الكوميدية مع أحفاده في عالم السوشيال ميديا، حيث يصبح إنفلونسر ومقدم محتوى شهير، ويقابل شخصيات مختلفة ويتعرض لمشاكل كثيرة، فهل سيكون قادرًا على حماية أحفاده؟ وهل سيتزوج بهجت مرة أخرى؟