أحداث مليئة بالإثارة والتشويق والمفاجآت شهدتها الحلقة الثالثة من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، بداية من خروج «بهجت» و«نعناعة» من الحبس، قبل التورط في قضية جديدة بسبب الضرائب، ما آثار فضول الجمهور لمشاهدة الحلقة الجديدة، إذ بدأت التساؤلات عن مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 4.

مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة على قناة dmc

حقق يحيى الفخراني في الحلقات الاولى من مسلسله، نجاحا ملحوظ من خلال أحداث مليئة بالإثارة والتشويق والمفاجآت، زمع كل حلقة تزداد الإثارة، لذا نستعرض مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 4.

يبدأ عرض الحلقة الجديدة من مسلسل عتبات البهجة على قناة dmc، في تمام الساعة 6 وربع مساء للعرض الأولى للحلقة، بينما تكون الإعادة في تمام الساعة 12 ظهرا، و5 صباحا يوميا.

قضايا يناقشها عتبات البهجة

حقق المسلسل صدى واسع بعد عرض الحلقات الأولى له، إذ يتطرق لقضايا حياتية والتعامل مع التكنولوجيا ومشكلة الدروس الخصوصية.

مسلسل عتبات البهجة من بطولة كل من الفنان يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، عمرو صحصاح.