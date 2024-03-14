مسلسل عتبات البهجة الحلقة 4.. كيف يتخطى يحيى الفخراني أزمتي الضرائب والسرقة؟

أحداث مشوقة شهدتها الحلقة الـ3 من مسلسل «عتبات البهجة»، بعد خروج الفنان يحيى الفخراني «بهجت» من الحبس، ودخوله في ورطة جديدة بسبب الضرائب وسرقة عنبة «تيتا» الآلات الموسيقية من أحد المحال، إذ ينتظر المشاهدون تطورات الأحداث في مسلسل عتبات البهجة الحلقة 4 للفنان يحيى الفخراني.

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 4

يذهب «تيتا» لاستئجار آلالات موسيقية لإحياء فرح، وبعد رفض صاحب المحل لعدم كفاية الأموال، يسرق أحد شركاء «تيتا» مفاتيح المحل خلسة، ثم يسرقون الآلات، ليكتشف صاحب المحل السرقة ويبلغ الشرطة.

واستطاع «تيتا» وأصدقائه أن يعيدوا الآلات موسيقية بعد فشلهم في إرضاء الجمهور في الفرح، ودخل «بهجت» في ورطة أخرى بسبب الضرائب.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

تدور أحداث مسلسل عتبات البهجة في قالب اجتماعي كوميدي ممزوج بالإثارة والتشويق والمفاجآت، ويجسد «الفخراني» شخصية بهجت الأنصاري.

والمسلسل بطولة كل من يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، عمرو صحصاح، وتدور أحداث الحلقة الأولى في إطار شيق ومثير.