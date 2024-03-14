مسلسل بابا جه الحلقة 4.. «هشام» يعرض نفسه للإيجار بمقابل مادي

يعرض مسلسل بابا جه بطولة الفنان أكرم حسني حصريًا على قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما، الساعة 11 مساء، فيما يعرض على منصة watch it بالتزامن مع العرض على DMC الساعة 7.45 مساء.

أبطال مسلسل بابا جه

ويعرض مسلسل بابا جه ضمن مسلسلات رمضان 2024، ومن بطولة أكرم حسني، ونسرين أمين، وسماء إبراهيم، وفريال يوسف، ومحمود البزاوى، ومحمد أوتاكا، والطفلة لافينا نادر، والطفلة حور أحمد وضيوف الشرف محمود البزاوى، وكريم فهمي، وأحمد أمين، ومحمد الكيلانى، وغيرهم من الفنانين ومن تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي، إنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر.

أكرم حسني يقع في المشكلات بسبب الإهمال

وشهدت أحداث الحلقة 4 من مسلسل بابا جه، وقوع الفنان أكرم حسني الذي يجسد شخصية «هشام» في العديد من المشكلات والأزمات بسبب سوء التصرف والإهمال، فبعد أنَّ أحرجته ابنته جودي أمام زملائها في المدرسة، فكر أن يجد لنفسه وظيفة أخرى بعد حادث سيارته التي كانت مصدر رزقه الوحيد.

هشام يؤجر نفسه عبر موقع إلكتروني

واتجه هشام لتأجير نفسه عبر إحدى المواقع الإلكترونية كأب لبعض الأولاد عبر اسم بابا جه، ونجحت بالفعل تجربته الأولى وحصل على مقابل مادي نظير جعل نفسه «أب بالإيجار» لطفل يدعى زياد لمدة يوم، لكنه يضع نفسه في مأزق بعد موافقته على طلب الطفل «عمر عبدالجواد» المتهم باختراق موقع تسوق إلكتروني.