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دراما المتحدة

موعد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل بابا جه.. أحداث شيقة في انتظار الجمهور

كتب:

شريف سليمان
09:31 ص | الخميس 14 مارس 2024
مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه

استطاع مسلسل بابا جه بطولة الفنان أكرم حسني أن يحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، إذ تصدر تريند منصات السوشيال ميديا، لذلك يبحث الجمهور بكثافة عن موعد عرض الحلقة الرابعة مسلسل بابا جه.

في الحلقة الماضية، تورط هشام لأنه عاطل، ولم يجد أي عمل، فبدأ يعمل أبًا للإيجار، وبموجب هذه الوظيفة، فإنه يمنح حنان الأب للأطفال، وتورط في مشكلة هي الأولى له في أثناء أولى مهام عمله، فقد وصل مدرسة لينقذ شابا من مشكلة تعرض لها، والتقى ضابط مباحث، وفوجئ أن المشكلة ليست مع أحد المدرسين، لكنها تتمثل في اختراق أحد المواقع الشرائية على الإنترنت.

موعد عرض الحلقة الرابعة مسلسل بابا جه

ويجرى عرض الحلقة الرابعة مسلسل بابا جه على قناة دي إم سي يوميا في تمام الساعة 7:35 مساء، وتعاد الحلقات في التاسعة إلا 8:45 صباحا ز1:45 مساء، وتعرض منصة ووتش إت حلقات المسلسل أيضا.

أبطال مسلسل بابا جه

ويشارك في مسلسل بابا جه، كوكبة من نجوم الفن، يأتي على رأسهم الفنان أكرم حسني، والفنانة نسرين أمين، ومحمود البزاوي، مصطفى غريب، بالإضافة إلى الفنانة التونسية فريال يوسف، والمسلسل من إخراج خالد مرعي، وتأليف وائل حمدي.

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بقلم شريف سليمان