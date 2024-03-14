«الأعلى للجامعات» يحذر الطلاب من الالتحاق بجامعات وهمية دون سند قانوني

أعلن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية أن هناك توجيهات مشددة من قبل وزير التعليم العالي بضرورة مواجهة انتشار الكيانات الوهمية والمؤسسات التعليمية التي تقدم خدمة تعليمية وتمنح شهادات دون سند قانوني، موضحة أنه جرى التشديد على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

مجابهة الكيانات الوهمية

وكشف المجلس الأعلى عن رابط يحمل كل بيانات المؤسسات التعليمية الوهمية التي ادعت انتسابها للوزارة، وتقدم الخدمة التعليمية غير القانونية، والتي يزيد عددها عن417 كيان وهمي غير قانوني، منوهة بأنه جرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاههم، مناشدا الطلاب و أولياء الأمور بضرورة الإطلاع على القائمة لتجنب الوقوع كفريسة لمنعدمي الضمير من أصحاب هؤلاء الكيانات الوهمية .

وشدد المجلس الأعلى على ضرورة الاطلاع على المؤسسات التعليمية المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات سواء جامعات حكومية أو خاصة أو أهلية أو أفرع جامعات دولية أو المعاهدو الأكاديميات من خلال هذا الرابط.