مسلسل «بابا جه» الحلقة 4... «هشام» يبحث عن مصدر رزق

اتجه الفنان أكرم حسني الذي يجسد شخصية «هشام» في مسلسل «بابا جه» لتأجير نفسه عبر إحدى المواقع الإلكترونية كأب لبعض الأولاد عبر «بابا جه»، ونجحت بالفعل تجربته الأولى وحصل على مقابل مادي نظير جعل نفسه «أب بالإيجار» لطفل يدعى زياد لمدة يوم، لكنه يضع نفسه في مأزق بعد موافقته على طلب الطفل «عمر عبدالجواد» المتهم باختراق موقع تسوق إلكتروني.

أحداث الحلقة 4 من مسلسل بابا جه

وشهدت أحداث الحلقة 4 من المسلسل تعرض الفنان أكرم حسني الذي يجسد شخصية «هشام» للعديد من المشكلات والأزمات بسبب سوء التصرف والإهمال، فبعد أن أحرجته ابنته جودي أمام زملائها في المدرسة، فكر أن يجد لنفسه وظيفة أخرى بعد حادث سيارته التي كانت مصدر رزقه الوحيد.

مسلسل بابا جه يعرض حصريًا على قناة DMC

ويعرض مسلسل بابا جه حصريًا على قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة «DMC دراما» الساعة 11 مساء، فيما يعرض على منصة «watch it» بالتزامن مع العرض على « dmc» الساعة 7.45 مساء.

مسلسل بابا جه من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا، الطفلة لافينا نادر، الطفلة حور أحمد وضيوف الشرف محمود البزاوي، كريم فهمي، أحمد أمين، محمد الكيلاني، وغيرهم من الفنانين ومن تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي، إنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر.