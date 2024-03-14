مسلسل لحظة غضب الحلقة 4.. يمنى في ورطة

يضم مسلسل لحظة غضب مجموعة من أبر الفنانين، وفي مقدمتهم الفنانة صبا مبارك ومحمد شاهين ومحمد فراج، وعلي قاسم، وناردين فرج، وسارة عبدالرحمن، وريم خوري، كما أن العمل من تأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار.

يمنى تبحث عن صديق لمساعدتها في إخفاء جثة زوجها

وخلال الحلقة السابقة من مسلسل لحظة غضب، عاشت الفنانة صبا مبارك التي تجسد دور «يمنى» لحظات توتر وقلق، إذ تبدأ البحث عن أحد الأصدقاء لمساعدتها في إخفاء جريمتها وهي قتل زوجها الذي يجسد دوره الفنان محمد فراج في الحلقة الماضية.

محمد شاهين يقدم بلاغا إلى قسم الشرطة حول اختفاء شقيقه

وفي مسلسل لحظة غضب، يقرر الفنان محمد شاهين الذي يجسد دور شقيق زوج صبا مبارك إبلاغ قسم الشرطة عن اختفاء شقيقه، فيذهب إلى يمنى ليصطحبها إلى القسم لتحرير محضر تغيب، ويتحركان بالسيارة التي توجد بها جثة شريف، وخلال طريقهما إلى القسم يتمّ توقيفهما في أحد لجان التفتيش ويطلب منهما الضابط تفتيش السيارة لكنه يتراجع في آخر لحظة.