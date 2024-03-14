مسلسل لحظة غضب الحلقة 5.. صبا مبارك «يرعبها صوت الجرس»

بعد أن حاولت «يُمنى» معرفة الطريقة المُثلى للتخلص من جثة زوجها شريف عبر لجوئها لمحرك البحث جوجل، فاجأها زائر قرع جرس باب منزلها ليصيبها رعب كبير من انكشاف أمرها، كان هذا ملخص مسلسل لحظة غضب الحلقة 5 صبا مبارك بطلة العمل الدرامي المعروض حصرياً على منصة Watch it والذي بدأ عرضه من بداية الموسم الرمضاني ومن إنتاج المنصة الرقمية، فيما تدور أحداثه في قلب من الغموض والتشويق على 15 حلقة فقط.

مسلسل لحظة غضب الحلقة 5 صبا مبارك «تواصل التمثيل»

ويظهر من أحداث مسلسل لحظة غضب الحلقة 5 صبا مبارك، أو يُمنى، التي لا تزال تدّعي غياب «شريف» زوجها في ظروف غامضة بعد افتعال شجار معها يوم عيد ميلادها، مدعية أنَّه ترك المنزل دون أن تعرف وجهته وأنها حاولت الاتصال به كثيراً ولكن هاتفه مغلق ولا يجيب على أي اتصال منها، كما لجأت لأخيه مُصطفى، الذي يقوم بدوره الفنان محمد شاهين ليساعدها في البحث عنه، فيما عُرف من أول حلقتين للمسلسل أنَّ الزوجين علاقتهما متوترة بشدة.

مسلسل لحظة غضب الحلقة 5 الشد يدخل قلب مصطفى

وضمن أحداث مسلسل لحظة غضب الحلقة 5 صبا مبارك ارتكبت خطأ كبيراً دفع «مُصطفى» للشك فيها، عندما أخبرته باتصال «شريف» زوجها بها، ويقوم بدوره الفنان محمد فراج في ظهور خاص، وأنه طمأنها على عودته للمنزل ربما في الغد، ما دفع شقيق الزوج لسؤالها باستنكار: «ليه كل شوية الكلام بيزيد».

مسلسل لحظة غضب الحلقة 5 صبا مبارك بطلة العمل الدرامي، ويشاركها البطولة كل من محمد شاهين وعلي قاسم وناردين فرج وسارة عبدالرحمن وريم خوري، والتأليف لـ مهاب طارق والإخراج لـ عبدالعزيز النجار، والمنتج طارق الجنايني.