«هندسة المنوفية» تحصل على المركز الثالث في مسابقة للأمن السيبراني بمدينة المعرفة

تمكن فريق من طلاب برنامج الأمن السيبراني وتحليل البيانات بكلية الهندسة الإلكترونية جامعة المنوفية، من الفوز بالمركز الثالث في مسابقة الأمن السيبراني «Cyber Champions» على مستوى الجمهورية، والتي استضافها معهد تكنولوجيا المعلومات بفرع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تفاصيل المسابقة والجامعات الفائزة

أشار الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، إلى أن المسابقة شهدت في مرحلتها الأخيرة تنافس أكثر من 500 طالب من 46 كلية من جامعات المنوفية والقاهرة وعين شمس والمنصورة وسيناء والجلالة ومصر المعلوماتية ومعهد العاشر من رمضان، حيث فاز بالمركز الأول فريق من جامعة القاهرة، بينما حصلت فريق جامعة المنصورة على المركز الثاني، وجاء فريق جامعة المنوفية في المركز الثالث.

وأوضح رئيس جامعة المنوفية، أن الفرق الثلاث ستمثل جمهورية مصر العربية في التصفيات العربية لـ«Cyber Champions» التي ستعقد في شهر نوفمبر 2024، بمشاركة فرق من عدة دول عربية منها قطر والكويت والسعودية وسلطنة عمان.

أهمية تشجيع البحث العلمي والابتكار لدى الطلاب

وأكد «القاصد» أهمية تشجيع البحث العلمي والابتكار لدى الطلاب واكتشاف آفاق جديدة من المعرفة، إضافة إلى تدريب الطلاب على كتابة البحث العلمي من منطلق لإثراء الجانب الدراسي لهم بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.

وأشاد الدكتور أيمن عميرة، عميد كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف، بما حققه الفريق من نتائج وصعود للمنافسات النهائية وسط مشاركة أكثر من 1000 طالب تلقوا دورات تدريبية مُسبقة وشملت دورات عن الأمن السيبراني للمبتدئين.

قائمة أسماء الطلاب المشاركين

أوضحت الدكتورة نرمين البهنساوي المشرف على الفريق، أن الفريق ضم كلا من الطلاب محمود علي حشاد بالفرقة الثانية وأحمد ياسر السعدني وعمرو محمد موسى وأحمد محمد غانم بالفرقة الثالثة وعمر إيهاب عين شوكة بالفرقة الرابعة، موجهة لهم التهنئة على ما حققوه من نجاح وإنجاز.