«أورمان المنوفية» تنظم قافلة طبية للكشف على المرضى بالمجان

نظمت جمعية الأورمان قافلة طبية جديدة بالتعاون مع مستشفى شبين الكوم الجامعي تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية، استهدفت توقيع الكشف الطبي على 112 مريضا بقريتي العراقية وزواية الناعورة بمركز الشهداء، وقرية ميت الكرام بمركز تلا، وقريتي شنشور ودمليج بمركز أشمون، وذلك في اليوم الثالث من شهر رمضان.

القافلة تتضمن كافة التخصصات الطبية

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مديرعام الأورمان، أن القافلة تضمنت توقيع الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من «صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك»، إضافة إلى صرف العلاج اللازم لمن يحتاج، موضحا أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة،

وأشار مديرعام الأورمان إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وبشكل مجاني.

مشروعات جمعية الأورمان

وأضاف مدير جمعية الأورمان، أن الجمعية بمحافظة المنوفية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية، ومنها تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر الأولى بالرعاية، فضلا عن مساعدة الشرائح غير القادرة بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف، مشيرا إلى توزيع شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي على الشرائح غير القادرة بالمحافظة.