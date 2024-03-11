جامعة المنوفية ضمن الفئة الأولى في تصنيف سيماجو الإسباني لعام 2024

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، أن الجامعة صنفت بتصنيف سيماجو الإسباني لعام 2024 ضمن جامعات الفئة الأولى Q1 بالمؤشر الإجمالي Overall، حيث كشفت نتائج التصنيف عن إدراج 32 جامعة ومؤسسة تعليمية مصرية ضمن المؤسسات (Q1) أي الـ25% الأعلى في التصنيف، منها جامعة المنوفية، التي جاءت في المرتبة 14 على مستوى الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية المصرية.

عوامل تصنيف الجامعات

وأوضح «القاصد» أن تصنيف «سيماجو» يستخدم ثلاثة عوامل هي: البحث العلمي، الاستشهادات والتعاون العلمي، موقع المؤسسة علي الانترنت، ولكل عامل من العوامل الثلاثة مؤشرات ووزن نسبي من إجمالي التقييم، ويتضمن قياسات فرعية تتعلق بعدد الأبحاث الموجودة علي قاعدة بيانات «سكوبس»، وعدد مخرجات المؤسسة بالتعاون مع مؤسسات أجنبية، وكذلك معدل الاستشهادات، وعدد الأبحاث المنشورة دوليا مقارنة بعدد الباحثين، وبراءات الاختراع، مشيرا إلى أنه تم إدراج 69 جامعة ومركز بحثي مصري في تصنيف سيماجو العالمي لعام 2024 .

تشجيع البحث العلمي

وأشار «القاصد» إلى أن تقدم جامعة المنوفية فى التصنيفات الدولية، جاء نتيجة الخطة التي أعدتها الجامعة لتشجيع البحث العلمي، وبناء قدرات الباحثين، والاهتمام بالنشر العلمي الدولي، من خلال توفير بيئة تعليمية وبحثية متميزة لتحقيق التقدم المنشود على كافة المستويات عربيا ودوليا، ودعم قدرات الجامعة التنافسية بين الجامعات المحلية والدولية.