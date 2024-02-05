سكان هذا البلد يمكنهم السفر إلى كندا دون جواز سفر.. مفاجأة في شهادة الميلاد

الاهتمام بالسفر يُعتبر أولوية لكل شاب، ومن البلدان التي يطمح الكثير من الناس في زيارتها هي كندا، التي توفر الكثير من المزايا لمن يعمل بها، وهناك سكان بلد يمكنهم الزيارة والإقامة أيضا في كندا دون جواز سفر أو الحاجة إلى التأشيرة وهي الولايات المتحدة الأمريكية، فكيف يسافر مواطنو أمريكا أو حاملو الباسبور الأمريكي لكندا دون جواز السفر؟.

سكان هذا البلد يمكنهم السفر لكندا بشهادة الميلاد فقط

وفقا للقنصلية الكندية، ينص دليل معلومات السفر للزائرين الأمريكيين الذي أعدته لجنة السياحة الكندية، على أنه يجب على مواطني الولايات المتحدة والمقيمين الدائمين الذين يدخلون كندا أن يكون لديهم دليل على جنسيتهم أو حالة إقامتهم بدون الحاجة إلى تأشيرة.

وبالنسبة لمواطني الولايات المتحدة أو حاملي جواز السفر الأمريكي، لا يلزم وجود جواز سفر أو تأشيرة، وبدلا من ذلك، يمكن استخدام شهادة ميلاد وبطاقة هوية تحمل صورة واحدة؛ ومع ذلك، فإن بطاقة الهوية التي تحتوي على صورة ليست كافية في حد ذاتها، لكنها تمكن حامليها من دخول البلاد بسهولة.

وبالنسبة للمقيمين الدائمين في الولايات المتحدة، يمكن استخدام «البطاقات الخضراء» بدلا من جوازات سفرهم.

أماكن للزيارة في كندا

1- مدينة بانف الجبلية الصغيرة في ألبرتا وسط سفوح جبال روكي الكندية:

- تجذب عشاق الطبيعة والباحثين عن الرفاهية على حد سواء.

- يمكن للزوار قضاء أيامهم في التزلج أو المشي لمسافات طويلة، والطفو على طول نهر بو على متن زورق قبل التقاعد في أحد الفنادق الفخمة العديدة في المنطقة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

- العلاج بالمياه المعدنية.

- الاستمتاع بإطلالات مذهلة على جبال روكي، وفق موقع «travel».

2- شلالات نياجرا، وتوجد في جنوب شرق أونتاريو.