استخراج جواز السفر إلكترونيا.. اعرف التكلفة والأوراق المطلوبة

أصبح استخراج جواز السفر إلكترونيا متاحًا حاليًا للراغبين في الحصول على جواز سفر سريع دون الحاجة للانتظار في طوابير أمام إدارة الجوزات والهجرة، من أجل إنهاء طلب الحصول عليها أو تقديم المستندات اللازمة، إذ أتاحت ذلك ضمن خدمات تعميم التحول الرقمي في جميع الإدارات الخدمية التابعة لها.

جواز السفر إلكترونيا

خدمة استخراج جواز السفر إلكترونيا يمكن الحصول عليها عبر رابط إلكتروني سريع أتاحته إدارة الجوزات والهجرة، إذ يجرى إدخال كل البيانات المطلوبة وإرفاق أيضًا المستندات المعلنة سابقة.

- الدخول على رابط الإدارة العامة للجوزات هنـــــا.

- اختيار الخدمات الإلكترونية.

- اختيار أيقونة استخراج جواز سفر إليكتروني.

- إدخال البيانات المطلوبة.

- إرفاق صورة شخصية حديثة.

- دفع الرسوم المقررة إلكترونيًا (إذ لا تختلف عن الرسوم العادية).

- طباعة إيصال الدفع.

تكلفة استخراج جواز سفر

- رسوم استخراج جواز سفر عادي مبلغ 900 جنيه.

- تكلفة استخراج جواز سفر مستعجل مبلغ 1450 جنيهًا.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر

- صورة شخصية حديثة.

- شهادة ميلاد حديثة.

- بطاقة الرقم القومي سارية.

- شهادة قيد عائلي سارية للذكور فوق سن 18 عامًا.

- شهادة حسن سير وسلوك.

الأوراق المطلوبة لتجديد جواز السفر

تختلف المستندات المطلوبة لتجديد جواز السفر عن المستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر لأول مرة، وتتضمن كلا من:-

- جواز السفر القديم.

- صورة شخصية حديثة.

- شهادة ميلاد حديثة.

- بطاقة الرقم القومي سارية.