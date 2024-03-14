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دراما المتحدة

غادة والي تفتتح فعاليات اجتماعات لجنة مكافحة المخدرات في الأمم المتحدة

كتب:

كريم روماني
11:40 ص | الخميس 14 مارس 2024
الدكتورة غادة والي

الدكتورة غادة والي

افتتحت غادة والي، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بفيينا، فعاليات الدورة 67 من اجتماعات لجنة مكافحة المخدرات بالأمم المتحدة، بمشاركة وفود العديد من دول العالم.

صندوق مكافحة الإدمان يشارك في الفاعلية 

ويشارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في الفعاليات، لاجتماعات لجنة مكافحة المخدرات بالأمم المتحدة.

وترأس وفد الصندوق الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، ويجرى عرض تجرية الصندوق في الوقاية من المخدرات في حضور ممثلي أكثر من 195 دولة.

 

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.