الفنان أحمد والي: موهبة التمثيل بدأت في الصغر وقدمت عروضا بالمدرسة

قال الفنان أحمد والي، إن شخصية «جمال أبو المجد» التي قدمها في مسلسل العودة، نالت إعجاب الجماهير لأنها تحمل الملامح الصعيدية مثل الصدق والصرامة والمبادئ والحق.

أحمد والي: قدمت عروضا فنية بالمدرسة

وأضاف «والي» خلال حواره ببرنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، مع الإعلاميات منى عبدالغني ومها الصغير وإيمان عز الدين، على قناة «CBC»، أن لديه موهبة التمثيل منذ الصغر، وكان يقدم عروضاً فنية بالمدرسة، وبدأ مشواره بمسابقة «مذيع العرب»، وعرض عليه أحد مدربي التمثيل في المسابقة دخول المجال الفني.

أحمد والي: ظهرت موهبتي في مسلسل «العودة»

وتابع الفنان أحمد والي، أنه قرر الحصول على ورش تمثيل لتساعده على تقوية مهاراته الفنية التي ظهرت في دوره بمسلسلي «العودة» و«إلا أنا»: «كنت أول مرة أخد دور كبير في مسلسل إلا أنا، بعد ما كنت بعمل مشهدين أو 3 مشاهد، وكنت خايف من الدور لأني بعمل شخصية خاينة».