مسلسل محارب الحلقة الثالثة لحسن الرداد.. هل يكسب المحامي القضية بالتزوير؟

مسلسل محارب الحلقة الثالثة لحسن الرداد شهد أحداثا ووقائع مهمة تؤثر على سير التحقيقات في مقتل والده محارب، والمتهم فيها شاب يدعى رامي ويرغب والده في تبرئته من هذه التهمة حتى لا تؤثر على سمعته.

وفي الحلقة الثالثة من المسلسل واجه محارب (حسن الرداد) تهمة حيازة مواد مخدرة وسلاح أبيض أثناء التحقيق معه في واقعة اصطدام شباب بسيارة الأجرة التي يعمل عليها، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

مسلسل محارب الحلقة الثالثة لحسن الرداد

وهذه الواقعة مدبرة وبعفل فاعل من حسام المحامي (أحمد زاهر) لمساومة محارب والضغط عليه للتنازل عن قضية مقتل والدته، خاصة أن محارب في وقت سابق رفض قبول دية قدرها 5 ملايين جنيه.

وقام عزازي (ماجد المصري) والد رامي المتهم بقتل والدة محارب، بتهديد المحامي حسام المكلف بالدفاع عن نجله، ليجد طريقة للسيطرة على محارب وإنهاء تلك القضية حتى لا تسوء سمعته.

قصة مسلسل محارب

مسلسل محارب ينتمى لفئة المسسلات القصيرة 15 حلقة، وتدور قصته في إطار اجتماعي، حول الشاب محارب الذي يأتي إلى القاهرة صحبة أسرته فيواجه العديد من المشاكل ويكون عليه التخلص من بحلول ذكية.

مسلسل محارب بطولة النجم حسن الرداد وأحمد زاهر وعفاف شعيب وناهد السباعي ونيرمين الفقي ومنة فضالي وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

ويعرض مسلسل محارب الساعة 9 مساءً على قناة CBC والإعادة الأولى الساعة 5:15 فجرًا، والإعادة الثانية الساعة 3:45 عصرًا.