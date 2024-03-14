موعد عرض الحلقة 4 من مسلسل محارب بطولة حسن الرداد

موعد عرض الحلقة 4 من مسلسل محارب على قناة cbc طوال شهر رمضان، أصبحت محور اهتمام المشاهدين، خاصة بعد الأحداث المثيرة التي شهدتها الحلقة الثالثة التي عرضت مساء أمس، والتي كانت نتيجتها تورط محارب في قضية اتجار بالمخدرات والقبض عليه وإيداعه السجن.

موعد عرض الحلقة 4 من مسلسل محارب

وبالنسبة لـ موعد عرض الحلقة 4 من مسلسل محارب، الذى يعرض حصريا خلال رمضان على شبكة قنوات cbc، فالعرض الأول يكون الساعة 9 مساءً، والإعادة الأولى في الساعة 3:45 مساءً، والإعادة الثانية في الساعة 5:15 صباحا.

أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل محارب

ما زال المحامي حسام يسعى وراء «عزيز» الذي يجسد دوره حسن الرداد، من أجل الضغط عليه للتنازل عن قضية مقتل أمه وتبرئة رامي، وعندما يرفض عزيز يحرض عليه بتهمة حيازة مواد مخدرة وسلاح أبيض، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأثناء وجوده في الحجز يكتشف أنّ قاتل والدته معه في الزنزانة وتتوالى الأحداث.

مسلسل محارب، بطولة حسن الرداد وعدد من النجوم، مثل نيرمين الفقي، أحمد زاهر وناهد السباعي ومنة فضالي وسلوى عثمان.