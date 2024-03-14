حالة ضغط شديد يتعرض لها المحامي حسام الذي يجسد دوره «أحمد زاهر»، من جانب عزازي الذي يجسد دوره الفنان «ماجد المصري»، والد رامي سائق السيارة التي دهست والدة عزيز «حسن الرداد»، لسرعة إنهاء القضية والحصول على تنازل من جانب عزيز لخروج ابنه رامي من السجن، خاصة في ظل حالة الانهيار التي تتعرض لها زوجته نيرمين الفقي بسبب وجود ابنها في الحبس الأحتياطي، وكل هذه الأحداث في مسلسل محارب الحلقة 3 بطولة ماجد المصري على CBC دراما.

مسلسل محارب الحلقة 3 بطولة ماجد المصري على CBC دراما

وشهد مسلسل محارب الحلقة 3 بطولة ماجد المصري على CBC دراما، مساء أمس، تعرض رامي للضرب المبرح على يد عزيز، بعد إيداعهما نفس الزنزانة، بعد تلفيق تهمة لحسام بالاتجار بالمخدرات.

موعد إعادة الحلقة 3 من مسلسل محارب على قناة cbc دراما

- مسلسل محارب الحلقة 3 الساعة 10:30 مساءً العرض الأول على قناة CBC دراما.

- مسلسل محارب الحلقة 3 الإعادة الأولى الساعة 1:30 مساءً CBC دراما.

- مسلسل محارب الحلقة 3 الإعادة الثالثة 9 صباح اليوم التالي CBC دراما.