ملخص الحلقة الثالثة مسلسل محارب لحسن الرداد.. هل يحصل «رامي» على البراءة؟

أحداث مثيرة شهدها ملخص الحلقة الثالثة مسلسل محارب، حيث واجه محارب (حسن الرداد) تهمة حيازة مواد مخدرة وسلاح أبيض في سيارة الأجرة التي يعمل عليها، وجرى حبسه 4 أيامعلى ذمة التحقيقات.

وتأتي هذه الواقعة بناء على حادث دبره له حسام المحامي (أحمد زاهر) لمساومته لتبرئة رامي المتهم بقتله والدة محارب، بعد أن رفض قبول دية قدرها 5 ملايين جنيه، لتأتي هذه الواقعة كوسيلة للضغط عليه.

ملخص الحلقة الثالثة مسلسل محارب لحسن الرداد

وشهد ملخص الحلقة الثالثة لمسلسل محارب تهديد عزازي (ماجد المصري) والد رامي المتهم بقتل والدة محارب، للمحامي حسام ليجد طريقة سريعة للسيطرة على محارب وإنهاء تلك القضية وخروج نجله من الحبس.

يشهد مسلسل محارب الحلقة 3 بطولة أحمد زاهر وحسن الرداد على شبكة CBC أحداث مثيرة، بعد أن قرر محارب عدم التفريط في دم أمه التي قتلت غدرا على يد أحد الشباب الأغنياء، وتزداد الأحداث سرعة بعد رفض محارب الحصول على الدية بقيمة 10 ملايين جنيه التي حاول أن يعرضها عليه أحمد زاهر، ليتحداه محارب بأنه لن يتنازل عن دم أمه مقابل كنوز الدنيا.

أبطال مسلسل محارب وموعد العرض

مسلسل محارب ينتمى لفئة المسسلات القصيرة 15 حلقة، بطولة النجم حسن الرداد وأحمد زاهر وعفاف شعيب وناهد السباعي ونيرمين الفقي ومنة فضالي وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

ويعرض مسلسل محارب الساعة 9 مساءً على قناة CBC والإعادة الأولى الساعة 5:15 فجرًا، والإعادة الثانية الساعة 3:45 عصرًا.

ويعرض مسلسل محارب على قناة سي بي سي دراما الساعة 10:30 مساءً، والإعادة الأولى على الساعة 1:30 مساءً، والإعادة الثالثة في تمام الساعة 9 صباح اليوم التالي.