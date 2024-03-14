ملخص أحداث الحلقة 3 لأبرز مسلسلات رمضان.. بينها الحشاشين (فيديو)

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر وهالة الحملاوي، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تليفزيونيا حول ملخص أحداث الحلقات الثالثة من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية.

مسلسل الحشاشين

وأفاد التقرير: «الحلقات الثالثة من المسلسلات التاريخية والأكشن والدراما الشعبية شهدت أحداثا مشوقة، البداية مع مسلسل الحشاشين الحلقة الثالثة التي شهدت طرد حسن الصباح من مصر على إيد الوزير بدر الدين الجمالي بعد ما أصر الأخير على رحيله وخيره بين قطع رأسه أو نفيه بشرط إرسال رسائل لأتباعه خارج مصر بأنه الحق مع المستعلي ولي العهد وليس نزار».

مسلسل بيت الرفاعي

أما الحلقة الثالثة من مسلسل بيت الرفاعي فقد شهدت تواجد ياسين مع بنته في الإسكندرية وهم نائمان في مركب صغير أمام البحر، وتظهر جمالات أو رحاب الجمل في المستشفى لزيارة أخيها يحيى وتقول له إن فاروق حبسه حتى يعرف مكان ياسين، الذي ذهب لمحل جواهرجي لبيع سلسلة ذهب بنصف سعرها لعدم وجود فاتورة لها.

مسلسل صيد العقارب

وأضاف التقرير، أن أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة الثالثة بطولة غادة عبدالرازق، شهدت تصرفات غريبة من سامح بعد اكتشافه خيانة والدته التي تجسدها سيمون لشخص غير والده، لكنه لم يتحدث معها في أي شيء؟