«القاهرة الإخبارية»: تفاقم النزوح من جنوب لبنان مع اتساع الاستهداف الإسرائيلي

قال أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت إنَّ أزمة النزوح من الجنوب اللبناني تتفاقم يوميا مع اتساع دائرة الاستهدافات الإسرائيلية مع بلدات أكثر وأكبر في الجنوب اللبناني.

التوترات في الجنوب اللبناني

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية خلال رسالة على الهواء، أنَّه مع الأشهر الأولى من التوترات في الجنوب اللبناني تركز النزوح على البلدات الحدودية في مدن رئيسية في صور والنبطية، ولكن مع توسع دائرة الاستهداف كان هناك موجة ثانية من النزوح لأماكن أكثر أمنا وصولا إلى العاصمة بيروت ومناطق في الشمال اللبناني وذلك وفقا لتقارير وزارة الصحة اللبنانية.

عدد النازحين بلغ أكثر من 90 ألف نازح

وتابع أنَّ وزارة الصحة اللبنانية أكّدت أنَّ عدد النازحين بلغ أكثر من 90 ألف نازح ويتلقون دعمًا من الدولة والمؤسسات المدنية، بالإضافة إلى نزوح عدد آخر لهم ممتلكات في مناطق أكثر أمنا خارج الجنوب اللبناني.