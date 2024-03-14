بعد إصابة أحمد رفعت.. تحرك برلماني لتوفير سيارات إسعاف مجهزة داخل الملاعب

طالب عضو مجلس النواب السيد شمس الدين وزارتي الصحة والشباب، بتوفير سيارات إسعاف مجهزة على أعلى مستوى داخل الملاعب، لإسعاف أي لاعب يتعرض لظرف طارئ صحي، مثلما حدث للاعب فريق مودرن فيوتشر أحمد رفعت، في مباراة أمام نادي الاتحاد السكندري.

وفي طلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أكد شمس الدين أن ما حدث للاعب يشير إلى قصور كبير في التعامل الصحي مع الحالات الطارئة، مطالبا بالاستفادة من هذه الحالة لتجنب السلبيات الصحية داخل الملاعب، وتوفير كل الإمكانيات الصحية للتعامل معها.

ووقع لاعب مودرن فيوتشر على الأرض في الدقيقة 88، من مباراة الاتحاد السكندري مودرن فيوتشر، وجرى نقله إلى أقرب مستشفى، بواسطة الإسعاف خلال المباراة.

وشارك اللاعب بداية من الدقيقة 61، من عمر المباراة، ليسقط في الدقيقة 88، وسط حالة من القلق والتوتر لدي جميع المتواجدين في المباراة.