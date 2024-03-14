رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

عضو بـ«النواب» يثمن عودة تحويلات المصريين بالخارج إلى القطاع المصرفي

كتب:

حسام أبو غزالة
02:22 م | الخميس 14 مارس 2024
مجلس النواب

مجلس النواب

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بنجاح الحكومة في توفير السيولة الدولارية للقطاع المصرفي، وذلك بعد القرارات المهمة التي أصدرها البنك المركزي، مؤكدا أن أكبر دليل على توافر السيولة الدولارية بالبنوك تصريحات المصرفى القدير يحيى أبو الفتوح، التي أكد فيها أن السيولة الدولارية أصبحت في القطاع المصرفي كافية ومتوفرة بشكل كبير، وأن نسب الاقتراض إلى الودائع لا تزيد في القطاع المصرفي عن 50% في المعتاد.

وأعلن أباظة فى بيان له أصدره اليوم، اتفاقه التام مع تأكيد  أبو الفتوح بأن سياسة التشدد النقدي تستهدف جمع الأموال، وسحب السيولة من السوق من أجل استثمارها للمواطن، وأن الموارد من العملة الأجنبية عادت إلى القطاع المصرفي مرة أخرى بنسبة 90% من تحويلات المصريين بالخارج، يُصرف نقدًا بعيدًا عن المصارف.

واعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة تصريحات المصرفي يحيى أبو الفتوح التى أشار فيها إلى أنه خلال الأيام الماضية تنازل المصريين عن العملة للبنك، واستطعنا توفيرها للمستوردين،  بمثابة نجاح كبير للدولة المصرية وللحكومة في تنفيذها لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الإفراج الفوري للبضائع بمختلف المواني المصرية. 

اقرأ المزيد:

القاهرة الإخبارية: مجلس النواب الأمريكي يقر حظر تطبيق «تيك توك»

رئيس مجلس النواب يهنيء القوات المسلحة والشرطة بمناسبة يوم الشهيد

170 مليون أمريكي على موعد مع حظر «تيك توك» بقرار من مجلس النواب

«خارجية النواب» تلتقي وفدا من مجلس العموم البريطاني

«رويترز»: مجلس النواب الأمريكي وافق على مشروع قانون التمويل الحكومي

محافظ الجيزة يستعرض تطورات ملفي الصحة وإزالة التعديات أمام مجلس النواب
بقلم حسام أبو غزالة