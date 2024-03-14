عضو بـ«النواب» يثمن عودة تحويلات المصريين بالخارج إلى القطاع المصرفي

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بنجاح الحكومة في توفير السيولة الدولارية للقطاع المصرفي، وذلك بعد القرارات المهمة التي أصدرها البنك المركزي، مؤكدا أن أكبر دليل على توافر السيولة الدولارية بالبنوك تصريحات المصرفى القدير يحيى أبو الفتوح، التي أكد فيها أن السيولة الدولارية أصبحت في القطاع المصرفي كافية ومتوفرة بشكل كبير، وأن نسب الاقتراض إلى الودائع لا تزيد في القطاع المصرفي عن 50% في المعتاد.

وأعلن أباظة فى بيان له أصدره اليوم، اتفاقه التام مع تأكيد أبو الفتوح بأن سياسة التشدد النقدي تستهدف جمع الأموال، وسحب السيولة من السوق من أجل استثمارها للمواطن، وأن الموارد من العملة الأجنبية عادت إلى القطاع المصرفي مرة أخرى بنسبة 90% من تحويلات المصريين بالخارج، يُصرف نقدًا بعيدًا عن المصارف.

واعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة تصريحات المصرفي يحيى أبو الفتوح التى أشار فيها إلى أنه خلال الأيام الماضية تنازل المصريين عن العملة للبنك، واستطعنا توفيرها للمستوردين، بمثابة نجاح كبير للدولة المصرية وللحكومة في تنفيذها لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الإفراج الفوري للبضائع بمختلف المواني المصرية.