شركات طيران تطلب وزن الركاب قبل صعود الطائرة.. ما علاقته باستهلاك الوقود؟

لم يتوقع المسافرون من قبل أن يطلب منهم وزن أنفسهم قبل الصعود للطائرة، ربما يبدو الأمر غريبا لكن هذا ما ستطلبه إحدى شركات الطيران من المسافرين عبر الخطوط الجوية الكورية، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بهدف قياس استهلاك الوقود وإعادة توزيع الوزن بشكل صحيح داخل الطائرة.

البرنامج سيؤثر على مسافرين من كوريا

وبحسب شبكة «سي إن إن الإخبارية الامريكية»، فإن خطوة صعود المسافر على ميزان قبل الوصول إلى الطائرة، لا علاقة لها بأي شيء سلبي، لكن متعلقة بطلب بعض الجهات المسؤولة من الخطوط الجوية الكورية بيانات وزن الطائرة، وستطبق تلك الخطوة على بعض المسافرين المغادرين من مطار جيمبو الدولي (GMP) في كوريا في الفترة من 28 أغسطس حتى 3 سبتمبر ومن مطار إنتشون الدولي (ICA) في الفترة من 8 إلى 19 سبتمبر، ووفقًا لإعلان صادر عن شركة الطيران.

ووفق إعلان شركة الطيران الكورية، فسيتم وزن كل من الركاب والأمتعة بشكل مجهول لا يعرفه الموظفون، ثم مشاركة بيانات الوزن مع وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في البلاد.

تجربة مشابهة للخطوط الجوية النيوزيلندية

وحتى لا ينزعج المسافرون على الخطوط الكورية من جمع بياناتهم، طمأنت الشركة عملائها قائلة: «إذا كان الراكب يفضل عدم جمع بيانات وزنه، تؤكد الخطوط الجوية الكورية أنه يمكنه إلغاء ذلك عن طريق إخبار أحد الموظفين»، مؤكدة أن هذا القرار لا تتخذه شركات الطيران، بل غالبًا ما يتم تفويضها من قبل الهيئات التنظيمية الحكومية لشركات الطيران.

وفي وقت سابق من هذا العام، نفذت الخطوط الجوية النيوزيلندية برنامجًا مشابهًا مع بعض العملاء الذين يسافرون على خطوطها الدولية، مثل الرحلات الطويلة للغاية بين أوكلاند وجون كينيدي في نيويورك.

يساعد شركات الطيران على اتخاذ القرارات

وقال ممثل عن شركة Air NZ، الناقل الوطني في نيوزيلاندا: «نحن نعلم أن الوقوف على الميزان يمكن أن يكون أمرًا شاقًا، ونريد أن نطمئن عملائنا أنه لا يوجد أحد سيرى ذلك في أي مكان، وأحد يستطيع رؤية وزنك، ولا حتى نحن، لكن جمع البيانات يساعد شركات الطيران على اتخاذ القرارات بشأن احتياجات الوقود وتوزيع الوزن على متن الطائرة».