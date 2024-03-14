أحدهما في مصر.. «روساتوم»: ننفذ أكبر مشروعين عالميين للطاقة النووية

أعلنت شركة روساتوم الروسية المنفذة لمشروع محطة الضبعة النووية، أن طلبيات الشركة تضم أكبر مشروعين عالميين للطاقة النووية في مصر وتركيا، مشيرة في بيان صحفي، إلى أن الشركة تبني 4 مفاعلات نووية في كل محطة في آن واحد.

بناء 22 وحدة طاقة نووية في 7 دول

وأشارت روساتوم إلى أنها تبني 22 وحدة طاقة نووية في 7 دول خلال الوقت نفسه، موضحة أنه «بعد تشغيل محطة الطاقة النووية البيلاروسية، تدرس السلطات في بيلاروسيا بناء وحدات طاقة أخرى، كما تناقش تركيا إمكانية بناء محطة نووية ثانية في سينوب».

تطوير بناء محطات التوليد الصغيرة

من جهته، قال أليكسي ليخاتشوف، مدير شركة روساتوم، «نعمل على تطوير بناء محطات التوليد الصغيرة، وإنشاء تقنيات الجيل الرابع للطاقة النووية، ما يؤدي إلى تقليص حجم النفايات المشعة، وإعادة استخدام الوقود النووي المستنفد، ومن خلال العمل على تطوير التقنيات المستقبلية، نخطط لمشاركة التطورات التي تم تحقيقها مع الشركاء، بعد إنشاء نماذج مرجعية»

انتهاء الأعمال التحضيرية بمحطة باكش النووية في نهاية العام

وأشار إلى أن «وتيرة العمل الحالية في بناء وحدات طاقة جديدة بمحطة باكش النووية، تسمح لنا بأن نتوقع الانتهاء من جميع الأعمال التحضيرية في الموقع بحلول نهاية العام الجاري، ما يتيح الفرصة للشروع مباشرة في صب الخرسانة الأولى لها، وأعتقد أن هذا العام سيكون ذو أهمية خاصة للمشروع كله»