خبير طاقة يشيد بمشروع محطة الضبعة النووية: تتويج لجهود مصر

أكد الدكتور رمضان أبو العلا، خبير الطاقة، أهمية تسليط الضوء على جهود الدولة المصرية في تحقيق مشروع محطة الضبعة النووية، موضحا أنه تتويج لجهود مصر.

وأضاف في مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «يجب أن نذكر أن الحلم بدأ عام 1955 بتشكيل لجنة الطاقة النووية برئاسة الرئيس جمال عبد الناصر، وفي العام التالي جرى توقيع اتفاق ثنائي بين مصر والاتحاد السوفيتي بشأن التعاون فى شئون الطاقة».

تنوع مصادر الطاقة

وأكمل: «مع الإنجازات غير مسبوقة التي تحققت في قطاع الطاقة خلال الـ9 سنوات الماضية، جاء مشروع الضبعة لتتويج جهود مصر، لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال خطة ممنهجة لتنوع مصادر الطاقة، وحتى الاستغناء تدريجيًا عن الوقود الأحفورية».