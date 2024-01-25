«إكسترا نيوز» تبرز ملف الوطن عن صب خرسانة محطة الضبعة النووية: لحظة تاريخية

عرض برنامج «هذا الصباح» من تقديم الإعلاميين رامي الحلواني، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بمحطة الضبعة النووية، وذلك بعنوان «الرئيس السيسي: صب خرسانة المفاعل النووي لحظة تاريخية خالدة».

تقلبات وتحديات كبيرة تواجه العالم

وقال الكاتب الصحفي شادي زلطة، إن محطة الضبعة النووية ستقلل اعتماد الدولة المصرية على الوقود الأحفوري، مشيرا إلى أن هناك تقلبات وتحديات كبيرة للغاية على مستوى العالم، ومشكلات ضخمة أثرت على سلاسل الإمداد والتوريد بشكل كبير، وبالتالي أثرت على خام البترول وارتفاع أسعاره.

أهمية مشروع المفاعل النووي

وأضاف «زلطة»، خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم الإعلاميين رامي الحلواني، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية بحاجة إلى توفير قدر معين سنويا وشهريا من أجل إنتاج ما يتعلق بالمازوت والبنزين للتشغيل والطاقة الكهربائية وغيرهم، وبالتالي سيقلل المشروع سالف الذكر الاعتماد على الوقود الأحفوري بصورة كبيرة.