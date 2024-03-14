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دراما المتحدة

ضبط تشكيل عصابي متهمين بتزوير محررات رسمية في البحيرة

كتب:

محمد بركات
12:26 م | الخميس 14 مارس 2024
الداخلية

الداخلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما جرى تداوله على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بشأن الترويج لإصدار محررات رسمية مقابل مبالغ مالية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من شخصين، وسيدة مقيمين بالبحيرة، بتزوير المحررات الرسمية والترويج لها عبر إحدى الصفحات على فيسبوك مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهم، وبحوزتهم (عدد من الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية – عدد كبير من أصول مستندات معدة للتزوير خالية البيانات - الأجهزة والأدوات المستخدمة في التزوير).

 

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