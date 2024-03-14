ضبط تشكيل عصابي متهمين بتزوير محررات رسمية في البحيرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما جرى تداوله على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بشأن الترويج لإصدار محررات رسمية مقابل مبالغ مالية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من شخصين، وسيدة مقيمين بالبحيرة، بتزوير المحررات الرسمية والترويج لها عبر إحدى الصفحات على فيسبوك مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهم، وبحوزتهم (عدد من الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية – عدد كبير من أصول مستندات معدة للتزوير خالية البيانات - الأجهزة والأدوات المستخدمة في التزوير).