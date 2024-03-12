«الداخلية» تواصل توزيع عبوات غذائية بالمجان على الأسر الأكثر احتياجا

واصلت وزارة الداخلية توجيه قوافل إنسانية لتوزيع المساعدات العينية «عبوات غذائية بالمجان» على الأسر الأكثر احتياجا لاسيما المرأة المعيلة بمحافظات (الإسماعيلية – دمياط – سوهاج – قنا – الأقصر)، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

يأتي ذلك استمرارا للجهود التي تبذلها كافة الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية، وفي إطار مبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

كما تأتي تلك المبادرات الإنسانية في مقدمة أولويات وزارة الداخلية للمساهمة في دعم ومساندة المواطنين وتوفير مظلة من الحماية الاجتماعية للأسر المصرية لاسيما بالمناطق الأولى بالرعاية وفى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين.