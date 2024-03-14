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دراما المتحدة

ضبط 20 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
12:30 م | الخميس 14 مارس 2024
حملات مرورية

حملات مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 20 ألفا و928 مخالفة مرورية متنوعة.

وتضمنت المخالفات: 745 مخالفة السير دون تراخيص، 39 دراجة نارية مخالفة، 12112 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 27 مخالفة موقف عشوائي، 632 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و4 مخالفات لشروط التراخيص.

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