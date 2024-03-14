ضبط 20 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 20 ألفا و928 مخالفة مرورية متنوعة.

وتضمنت المخالفات: 745 مخالفة السير دون تراخيص، 39 دراجة نارية مخالفة، 12112 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 27 مخالفة موقف عشوائي، 632 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و4 مخالفات لشروط التراخيص.