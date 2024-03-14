عامل نظافة يعيد شيكا بـ75 ألف جنيه لصاحبته في الإسكندرية

أعلن المركز الإعلامي لشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، إحدى الشركات التابعة للمقاولون العرب والمنوط بها أعمال النظافة العامة بالإسكندرية، عثور أحد العمال أثناء تأدية عمله صباح اليوم بالعثور على شيك بنكي لحامله بقيمة 75 ألف جنيه، وإرجاعه لصاحبه مرة أخرى.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن العامل الأمين ويدعى أحمد إبراهيم كامل أخطر المشرف الخاص به عن الواقعه على الفور، وتوجه مسئولو قطاع الخدمات المميزة بالشركة وبرفقتهم عامل النظافة إلى البنك المختص، وذلك للتواصل مع الجهة الصادر منها الشيك.

تسليم الشيك من عامل النظافة

وبعد البحث عثر البنك على صاحبة الشيك وحضرت إلى البنك لتتسلم الشيك متوجهة بالشكر والتقدير إلى العامل على أمانته.

وقال أحمد شحاتة، مدير المركز الإعلامي للشركة، إن إدارة الشركة قد توجهت للعامل الأمين بالشكر والتقدير على هذا السلوك المنضبط والعمل على رد الأمانة لأصحابها.

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جدير بالذكر أنها هذه الواقعة كانت الثالثة لعمال الشركة خلال الشهر الحالي، وذلك بعدما عثر العامل عاشور عيد على مبلغ 300 الف جنيه في الواقعة الأولى، أما الثانية فقد سلّم السائق سعيد مصباح مبلغ 10 آلاف جنيه وبعض المتعلقات الشخصية لأصحابها.